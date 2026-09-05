Бастрыкин запросил доклад по делу о хулиганстве школьника в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ученик довел учительницу до увольнения, СК возбудил дело Бастрыкин запросил доклад по делу о хулиганстве школьника в Екатеринбурге

Москва5 сен Вести.В Екатеринбурге педагог была вынуждена уволиться из школы из-за длительного конфликта с учеником, который систематически нарушал дисциплину, оскорблял девочек и угрожал ей самой. Об этом сообщил Следственный комитет РФ на платформе MAX.

По факту случившегося следственные органы СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя свердловского управления Бориса Францишко отчитаться о ходе расследования и собранных материалах.

Глава ведомства затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях подростка в Свердловской области говорится в публикации

Центральный аппарат СК взял выполнение поручения под особый контроль. Расследование дела продолжается.