Москва26 авг Вести.Московский городской суд согласился с нижестоящей инстанцией, признав решение об увольнении учителя химии школы №15 Галины Бологовой законным. Педагога признали виновной в психическом насилии, сообщило РИА Новости.

Как подтвердилось в суде, педагог Галина Бологова систематически оскорбляла учеников 11-го "А" класса: называла их "тупыми", одну из девушек — "лахудрой", юноше адресовала фразу "чемодан, вокзал". Кроме того, она препятствовала выходу старшеклассников в туалет, сбрасывала их вещи с парт и допускала оскорбительные высказывания по национальному признаку, используя слово "мигрант" и упоминая об "арбузах" написали в агентстве

Женщина пыталась оспорить свое увольнение, требовала восстановления на работе, а также выплаты зарплаты за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Однако суды двух инстанций отказали ей в ее требованиях.