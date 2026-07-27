В Петербурге признали вменяемой учительницу, обвиняемую в педофилии Обвиняемая в совращении школьников учительница из Петербурга признана вменяемой

Москва27 июл Вести.В Санкт-Петербурге признали вменяемой учительницу английского языка Афину Симеонидис, обвиняемую в совращении трех 12-летних мальчиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя СК РФ по Санкт-Петербургу Виктора Козлов​​а​.

По результатам проведенной в отношении обвиняемой Симеонидис психолого-психиатрической судебной экспертизы у последней каких-либо психических расстройств не выявлено приводятся в сообщении слова Козлова

Афина Симеонидис обвиняется по части 5 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера) и части 1 статьи 135 (развратные действия) УК РФ в отношении троих малолетних учеников. Ее вина подтвердилась показаниями трех малолетних учеников, показаниями других школьников, а также материалами, полученными при проверке мобильных телефонов несовершеннолетних.

В декабре 2025 года Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Афину Симеонидис по делу о сексуальном насилии. В конце декабря после поручения главы СК РФ Александра Бастрыкина Симеонидис освободили из-под стражи под подписку о невыезде.