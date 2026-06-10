Москва10 июнВести.В Курске уволилась учительница, назвавшая ученика "Леша-404" по аналогии с известной компьютерной ошибкой. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве информации и общественных коммуникаций региона.
Неприятная ситуация произошла на выпускном, учитель информатики решила пошутить при выручении дипломов выпускнику. История быстро разошлась по пабликам и вызвала возмущение граждан.
Учительница подала заявление об увольнении по собственному желаниюрассказала собеседница агентства
В ведомстве уточнили, что Управление по делам образования и здравоохранения администрации Курского района провело профилактическую беседу с педагогом и руководством учебного заведения, указав на необходимость соблюдения норм педагогической этики.