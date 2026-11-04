Петербургского тренера по тхэквондо обвинили в педофилии В Санкт-Петербурге девушка обвинила тренера по тхэквондо в педофилии

Москва4 ноя Вести.В Санкт-Петербурге девушка обвинила своего бывшего тренера по тхэквондо в педофилии. По ее словам, преступление произошло в 2020 году, когда ей было 15 лет. Она уверяет, что, несмотря на проведенное силовиками расследование, мужчину так и не привлекли к ответственности из-за истечения срока давности. Подробности истории передает Telegram-канал Baza.

Тренера по тхэквондо из Питера обвинили в педофилии... В июле 2021 года семья обратилась к правоохранителям — было возбуждено уголовное дело. Расследование шло больше девяти месяцев, а суды начались только летом 2022 года… Заседания постоянно переносились из-за неявок и болезней тренера, а также его адвоката говорится в сообщении источника

Девушка утверждает, что сначала спортсмен позволял себе в ее адрес пошлые шутки, писал по ночам в соцсетях, а после перешел со слов к делу и начал распускать руки.

В итоге ей пришлось обращаться к психотерапевту, и только после она смогла рассказать обо всем родителям. Однако какое-либо наказание тренер так и не понес.