Mash: детского тренера по танцам из Петербурга обвинили в домогательствах

Девушка обвинила экс-тренера по танцам из Петербурга в домогательствах Mash: детского тренера по танцам из Петербурга обвинили в домогательствах

Москва16 сен Вести.Бывшая ученица заявила о домогательствах со стороны тренера по бальным танцам Олега С., сообщает Mash.

Девушка рассказала, что пришла в танцевальную студию в семь лет. Примерно с 13 – 14 лет она начала ездить на сборы и соревнования без сопровождения родственников.

По словам экс-ученицы, в поездках ее бывший наставник приставал к девочкам. Якобы он трогал детей за интимные места и требовал переодеваться в его присутствии, мотивирую это тем, что танцоры не должны стесняться.

Мы видели в нем папу и полностью ему доверяли приводится в публикации слова девушки

Также она утверждает, что некоторых подростков тренер водил в сауну, покупал им алкоголь и предлагал "играть в стриптиз".

По данным Mash, С. пока не стал опровергать изложенную информацию. Уточняется, что сейчас мужчина болеет раком.