Москва16 сенВести.Бывшая ученица заявила о домогательствах со стороны тренера по бальным танцам Олега С., сообщает Mash.
Девушка рассказала, что пришла в танцевальную студию в семь лет. Примерно с 13 – 14 лет она начала ездить на сборы и соревнования без сопровождения родственников.
По словам экс-ученицы, в поездках ее бывший наставник приставал к девочкам. Якобы он трогал детей за интимные места и требовал переодеваться в его присутствии, мотивирую это тем, что танцоры не должны стесняться.
Мы видели в нем папу и полностью ему доверялиприводится в публикации слова девушки
Также она утверждает, что некоторых подростков тренер водил в сауну, покупал им алкоголь и предлагал "играть в стриптиз".
По данным Mash, С. пока не стал опровергать изложенную информацию. Уточняется, что сейчас мужчина болеет раком.