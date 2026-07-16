МК: в Москве 14-летний подросток несколько лет насиловал младших сестер и брата

Московского школьника обвиняют в изнасиловании своих младших сестер и брата МК: в Москве 14-летний подросток несколько лет насиловал младших сестер и брата

Москва16 июл Вести.В Москве местного жителя обвиняют в надругательстве над собственными младшими сестрами и братом. Как сообщает "МК", первые преступления начались в 2015 году, когда фигуранту было 14 лет, а самой младшей его жертве – 6.

Своих четырех младших сестер и брата насиловал 14-летний московский школьник. Жуткая правда вскрылась спустя 8 лет, когда пострадавшие объединились и обратились с заявлением в полицию говорится в сообщении СМИ

Предположительно, жертвами тогда еще подростка стали его сестры, когда им было 6, 8, 10 и 12 лет и 6-летний брат. Возбуждено уголовного дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Утверждается, что молодой человек частично признал вину и раскаялся.