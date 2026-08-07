Суд арестовал тренера в Челябинске по делу о сексуальном насилии над ребенком

Тренер в Челябинске арестован по делу о сексуальном насилии над подростком Суд арестовал тренера в Челябинске по делу о сексуальном насилии над ребенком

Москва7 авг Вести.Тренер челябинской спортивной школы арестован. Ранее мужчину задержали по делу о сексуальном насилии над подростком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Отмечается, что информация о домогательствах педагога к детям в Челябинске появилась у местных СМИ.

Правоохранители подтвердили РИА Новости информацию о задержании тренера спортшколы Тракторозаводского района Челябинска. Ему вменяется один эпизод по пункту "а" части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), потерпевший - 15-летний подросток отмечается в сообщении

Фигуранта отправили под стражу на два месяца.