В Москве мужчина отправил интимное видео своей экс-девушки в ее Telegram-канал

Москвичка написала заявление на экс-бойфренда за публикацию интимного видео В Москве мужчина отправил интимное видео своей экс-девушки в ее Telegram-канал

Москва20 окт Вести.Жительница Москвы обратилась с заявлением в полицию, сообщив, что бывший бойфренд опубликовал в ее Telegram-канале интимное видео. Об этом сообщает Baza.

По словам 27-летней Кати, она ведет открытый канал для близких людей. Именно туда под видом анонима мужчина прислал приватвидео с участием девушки, снятое 7 лет назад.

Пролистав переписку, москвичка убедилась, что запись прислал ее бывший молодой человек. Позже с ней связался якобы его друг, объяснив, что приятель хотел таким образом возобновить общение.

По факту инцидента начата проверка.