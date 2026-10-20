Москва20 октВести.Жительница Москвы обратилась с заявлением в полицию, сообщив, что бывший бойфренд опубликовал в ее Telegram-канале интимное видео. Об этом сообщает Baza.
По словам 27-летней Кати, она ведет открытый канал для близких людей. Именно туда под видом анонима мужчина прислал приватвидео с участием девушки, снятое 7 лет назад.
Пролистав переписку, москвичка убедилась, что запись прислал ее бывший молодой человек. Позже с ней связался якобы его друг, объяснив, что приятель хотел таким образом возобновить общение.
По факту инцидента начата проверка.