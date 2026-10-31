Москвичка заплатит за показанные в суде интимные фото супруга Жительница Москвы заплатит за интимные фото мужа, показанные в суде

Москва31 окт Вести.Раздел имущества между супругами в Москве привел к новому скандалу, по причине того, что женщина показала в суде интимные фото мужа. Об этом сообщает MK.RU.

В Савеловском суде мужчина пытался добиться права проживать в одной квартире с экс-возлюбленной и их двухлетней дочерью. Жилье практически полностью принадлежало ему, но он не смог жить в одном помещении с бывшей женой и съехал в съемную квартиру.

После через суд он решил вернуться в квартиру.

Параллельно бывшая жена подала иск о разделе имущества. Как раз во время одного из этих заседаний адвокат женщины продемонстрировал ее телефон, в котором имелись фотографии ее благоверного в весьма пикантном виде отмечается в сообщении

Экс-супругу это не понравилось, и он подал иск о защите чести и достоинства к жене и ее адвокату.

Суд обязал женщину выплатить компенсацию морального вреда. Претензии в адрес адвоката были отклонены, так как он лишь исполнял поручение женщины.