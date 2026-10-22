В Москве пациентка клиники отсудила 40 тысяч за рассказ о ее операции в соцсети

Пациентка медцентра в Москве отсудила за публикацию данных о ее операции 40 тыс. В Москве пациентка клиники отсудила 40 тысяч за рассказ о ее операции в соцсети

Москва22 окт Вести.В Москве суд взыскал в пользу пациентки медцентра 40 тысяч рублей с медучреждения, которое опубликовало в открытом доступе разбор ее операции на лице, используя фотографии и рассказав о диагнозе и методах лечения. Об этом РИА Новости передает со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Как стало известно, пациентка крупного московского медицинского центра через суд потребовала восемь миллионов рублей, узнав, что все данные о ее операции, методах лечения, а также фотографии до и после операции на лице, опубликованы на странице клиники в соцсети.

Пациентка посчитала, что ее выставили в неприглядном виде без какого-либо согласия на использование и распространение изображений, и заявила иск, в котором просила взыскать пять миллионов рублей с больницы и еще три миллиона - с лечащего врача говорится в материалах суда

В итоге суд согласился с тем, что клиника не получила отдельного согласия на обработку и распространение персональных данных от пациентки и удовлетворил иск частично. Также на медцентр возложили уплату госпошлины и нотариальных расходов на сумму менее 20 тысяч рублей.