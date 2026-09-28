Пациентка отсудила у поликлиники в Якутске полмиллиона за почерк врача

В Якутске пациентка отсудила у поликлиники 500 тыс. из-за почерка врача Пациентка отсудила у поликлиники в Якутске полмиллиона за почерк врача

Москва28 сен Вести.Пациентка поликлиники в Якутске отсудила у медучреждения 500 тысяч рублей из-за неразборчивого почерка врача. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал "Медицинская Россия".

По словам женщины, после медицинского осмотра ей дали протокол, текст которого был написан неразборчиво и с сокращениями. Это помешало пациентке вовремя назначить лечение.

Проведенная экспертиза назвала сокращения в документе недопустимыми и указала на отсутствие ФИО врача и его подписи.

Согласно материалам дела, обследование показало, что здоровье женщины требует дополнительной проверки, однако в итоговом заключении ее признали годной к работе. В результате через несколько месяцев у нее появились сильные боли, которые потребовали лечения и операции отмечается в сообщении

После женщине установили инвалидность. Тогда она потребовала от поликлиники один миллион рублей компенсации морального вреда, около 48 тысяч рублей расходов на лечение и больше 343 тысяч рублей утраченного заработка.

Первая экспертиза подтвердила, что пациентке не дали рекомендации по дальнейшему обследованию, не внеся в выписку предварительный диагноз. При этом дополнительная экспертиза заявила об отсутствии дефектов медпомощи говорится в сообщении

Верховный суд направил материалы на дополнительное исследование, по результатам которого выяснилось, что рентгенолог неправильно интерпретировал результаты первоначального исследования.

Городской суд изначально присудил женщине компенсацию в 60 тысяч рублей, но она не согласилась с этим и подала апелляцию.

Верховный суд назначил компенсацию в размере полумиллиона и 50 тысяч рублей за потраченные деньги пациентки на адвоката.