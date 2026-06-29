В Чите по делу о даче взятки за сертификат вынесли приговор московскому педиатру В Чите московского педиатра оштрафовали на миллион рублей за дачу взятки

Москва29 июн Вести.В Чите вынесен приговор в отношении педиатра из Москвы, которую обвиняли в даче взятки за дистанционный сертификат о повышении квалификации. Как сообщает Lenta.ru, ей назначили штраф в размере одного миллиона рублей, сократив его до 900 тысяч с учетом срока пребывания в СИЗО и домашнего ареста.

Соответствующее решение было принято в Центральном районном суде города.

Огласил приговор по делу Московского педиатра Анастасии Горяиновой… По статье о даче взятки она осуждена к штрафу в один миллион рублей, но с учетом месяца в СИЗО и домашнего ареста в остальное время следствия окончательное наказание назначено в виде штрафа в размере 900 тысяч говорится в сообщении СМИ

Врач фигурировала в громком деле о коррупции в сфере аккредитации медиков, организатором которой следственные органы считают председателя аттестационной комиссии Забайкальского края Михаила Пудова.