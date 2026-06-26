Бывшего главврача из Ленобласти осудили на 9 лет за крупную взятку

Суд в Петербурге дал бывшему главврачу 9 лет за взятку в 20 млн рублей Бывшего главврача из Ленобласти осудили на 9 лет за крупную взятку

Москва26 июн Вести.Смольнинский районный Санкт-Петербурга приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего главного врача клинической больницы №71 ФМБА Евгения Фомина, признанного виновным во взяточничестве в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.

По данным следствия, Фомин, занимая должность главврача с 28 апреля 2018 года по 1 января 2023 года, получил частями взятку в размере 20 миллионов рублей за действия в пользу взяткодателя, оказание общего покровительства и попустительства по службе. Речь шла о контракте на капитальный ремонт инфекционного корпуса больницы.

Фомин вину не признал и просил вынести ему оправдательный приговор.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере 20 000 000 рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 7 лет отмечается в публикации

Кроме того, суд конфисковал 3 миллиона рублей, полученные в результате совершения преступления, а также 17 миллионов рублей, эквивалентные части полученной Фоминым взятки.