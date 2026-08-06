Камчадалка получит компенсацию от онкодиспансера, где ее заразили гепатитом С

Жительницу Петропавловска-Камчатского заразили гепатитом С в онкодиспансере Камчадалка получит компенсацию от онкодиспансера, где ее заразили гепатитом С

Москва6 авг Вести.Петропавловск-Камчатский городской суд частично удовлетворил исковые требования местной жительницы к онкологическому диспансеру, где ее заразили гепатитом С. Медучреждение обязали выплатить пациентке компенсацию морального вреда, сообщила пресс-служба инстанции на официальном сайте.

Гражданка Б. в иске к ГБУЗ "Камчатский краевой онкологический диспансер" и Министерству здравоохранения Камчатского края указала, что в лечебном учреждении ей провели компьютерную томографию с внутривенным контрастированием, после чего у нее выявили гепатит С. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что вирус был выявлен и у других пациентов, проходивших данное исследование в онкодиспансере, после чего деятельность кабинета КТ была приостановлена на 30 суток постановлением суда по делам об административных правонарушениях.

В связи с ненадлежащей организацией учреждением оказания медицинских услуг гражданам возбуждено уголовное дело … по факту халатности неустановленных должностных лиц ГБУЗ "ККОД", которая привела к заражению граждан вирусной инфекцией. Постановлением от 18.01.2025 Б. признана потерпевшей по этому уголовному делу написали в пресс-службе

Суд взыскал с Камчатского краевого онкологического диспансера в пользу истца в счет компенсации морального вреда 700 000 рублей и расходы на приобретение лекарственных препаратов в сумме 7 327 рублей.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение месяца.