Москва12 сенВести.Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора эндоскописту из Приморского края, которая обвиняется в причинении смерти пациенту по неосторожности, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.
Фигурантке назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься врачебной деятельностью на 2 годаговорится в сообщнии
Установлено, что в апреле 2025 года во время планового диагностического исследования (колоноскопия) у 85-летнего пациента было допущено травмирование внутреннего органа. Спустя четыре дня он скончался от осложнений. Экспертиза показала, что между действием врача и смертью пациента имелась причинно-следственная связь.