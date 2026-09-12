В СК Приморья доказали виновность врача в смерти пациента по неосторожности

Врач в Приморье признана виновной в причинении пациенту смерти по неосторожности В СК Приморья доказали виновность врача в смерти пациента по неосторожности

Москва12 сен Вести.Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора эндоскописту из Приморского края, которая обвиняется в причинении смерти пациенту по неосторожности, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Фигурантке назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься врачебной деятельностью на 2 года говорится в сообщнии

Установлено, что в апреле 2025 года во время планового диагностического исследования (колоноскопия) у 85-летнего пациента было допущено травмирование внутреннего органа. Спустя четыре дня он скончался от осложнений. Экспертиза показала, что между действием врача и смертью пациента имелась причинно-следственная связь.