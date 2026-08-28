В Уфе нейрохирург предстанет перед судом за смертельный укол пациентке

Нейрохирург отправится под суд за смерть пациентки от укола в больнице Уфы В Уфе нейрохирург предстанет перед судом за смертельный укол пациентке

Москва28 авг Вести.В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении нейрохирурга, обвиняемого в смерти пациентки от укола обезболивающего в одной из городских больниц. Об этом сообщили в СУ СКР по Башкирии.

По данным следствия, в январе 2025 года в больницу была госпитализирована 52-летняя женщина, жаловавшаяся на боли в спине. В тот же день врач провел ей блокаду с введением обезболивающего, не собрав необходимые сведения о возможных аллергических реакциях и не получив ее информированного согласия.

Вследствие процедуры у женщины развился анафилактический шок тяжелой степени, однако медработник не ввел ей лекарство для купирования острой реакции. Вскоре пациентка скончалась сказано в сообщении

В отношении врача было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Материалы уголовного дела направлены в суд.