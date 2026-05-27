В Благовещенске после операции в частной клинике умерла женщина, возбудили дело

Москва27 мая Вести.Женщина умерла, после того как ей провели операцию в частной клинике в Благовещенске. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК по Амурской области, передает ТАСС.

По данным СМИ, 41-летняя пациентка была на плановой операции по подшиванию матки.

После проведения операции в частной клинике погибла женщина. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 109 отмечается в сообщении

Уголовное дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Предварительно, причина смерти – кровотечение.