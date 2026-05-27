Москва27 маяВести.Женщина умерла, после того как ей провели операцию в частной клинике в Благовещенске. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК по Амурской области, передает ТАСС.
По данным СМИ, 41-летняя пациентка была на плановой операции по подшиванию матки.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 109
Уголовное дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности.
Предварительно, причина смерти – кровотечение.