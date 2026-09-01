Медик без лицензии получил три года за смерть пациентки в Липецкой области

В Липецкой области приговорили врача без лицензии, виновного в смерти пациентки Медик без лицензии получил три года за смерть пациентки в Липецкой области

Москва1 сен Вести.Суд вынес приговор жителю Лев-Толстовского района Липецкой области, которого признали виновным в причинении смерти по неосторожности женщине при осуществлении медицинской деятельности без лицензии. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

39-летний мужчина с высшим медицинским образованием, но не имеющий лицензии на осуществление медицинской деятельности, провел 28-летней пациентке, которая страдала неврологическим заболеванием, паравертебральную блокаду в области позвоночника.

При этом обвиняемый в два раза превысил верхнюю границу терапевтической концентрации лидокаина в крови, что стало причиной смерти потерпевшей отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселения, а также лишили права заниматься врачебной деятельностью на срок два года.