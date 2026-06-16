В Астраханской области чиновницу осудили за гибель женщины от упавшего дерева

Директору УК в Астраханской области вынесли приговор за гибель женщины В Астраханской области чиновницу осудили за гибель женщины от упавшего дерева

Москва16 июн Вести.В Астраханской области исполнительный директор управляющей компании признана виновной по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека.

Как сообщает СУ СК РФ по региону, в 2025 году исполнительный директор УК, осуществлявшей обслуживание многоквартирного дома на улице Комсомольской в ЗАТО Знаменск, не предприняла мер по обрезке деревьев на придомовой территории. Также опасный участок не был ограничен, а жителей не предупредили о возможной угрозе.

27 июня 2025 года дерево упало на лавочку, расположенную на придомовой территории. В результате падения дерева находившаяся на скамейке женщина 1949 года рождения получила тяжелые телесные повреждения и скончалась говорится в сообщении

Суд приговорил подсудимую к 2 годам колонии общего режима.