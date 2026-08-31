Москва31 авгВести.Уголовное дело возбуждено по факту смерти пациента в медицинском учреждении в Сулейман-Стальском районе Дагестане, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
Уточняется, что 25-летний мужчина скончался в ходе операции.
По версии следствия, в одном из медицинских учреждений Сулейман-Стальского района во время проведения хирургического вмешательства скончался 25-летний пациентговорится в заявлении ведомства в MAX
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ЧП и изучают действия медработников при оказании медицинской помощи, также устанавливаются причины смерти мужчины.
Ранее в Минздраве Дагестана сообщили, что резкое ухудшение состояние пациента произошло при введении в наркоз.