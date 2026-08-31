В Дагестане возбуждено уголовное дело после смерти пациента во время операции

Пациент умер во время операции в Дагестане, СК возбудил дело В Дагестане возбуждено уголовное дело после смерти пациента во время операции

Москва31 авг Вести.Уголовное дело возбуждено по факту смерти пациента в медицинском учреждении в Сулейман-Стальском районе Дагестане, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Уточняется, что 25-летний мужчина скончался в ходе операции.

По версии следствия, в одном из медицинских учреждений Сулейман-Стальского района во время проведения хирургического вмешательства скончался 25-летний пациент говорится в заявлении ведомства в MAX

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ЧП и изучают действия медработников при оказании медицинской помощи, также устанавливаются причины смерти мужчины.

Ранее в Минздраве Дагестана сообщили, что резкое ухудшение состояние пациента произошло при введении в наркоз.