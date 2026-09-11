Врач-эндоскопист во Владивостоке получила 1,5 года за причинение смерти пациенту

В Приморье эндоскопист осуждена за причинение смерти пациенту по неосторожности Врач-эндоскопист во Владивостоке получила 1,5 года за причинение смерти пациенту

Москва11 сен Вести.Врач-эндоскопист одного из лечебных учреждений Владивостока получила 1,5 года ограничения свободы за причинение пациенту смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщила пресс-служба Первомайского районного суда на официальном сайте.

Судом установлено, что в апреле 2025 года в ходе проведения планового диагностического исследования – колоноскопии – 85-летнему пациенту вследствие ненадлежащего исполнения врачом своих профессиональных обязанностей была допущена перфорация (разрыв) стенки кишечника, от чего вследствие развития опасных осложнений для здоровья пациента спустя четыре дня он скончался написали в пресс-службе

Помимо основного наказания, суд запретил медику заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.