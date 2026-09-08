Воронежский онкоцентр обязали выплатить компенсацию за гибель пациентки Суд взыскал 2 миллиона с Воронежского онкодцентра за гибель пациентки

Москва8 сен Вести.В Воронежской области суд встал на сторону родственников пациентки, погибшей во время сеанса лучевой терапии в Воронежского онкодиспансере. Учреждение обязали выплатить компенсацию в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Новоусманский районный суд взыскал с онкоцентра 2 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением… Решение суда не вступило в законную силу говорится на странице инстанции во "ВКонтакте"

Трагедия произошла в мае 2019 года. Согласно материалам дела, 51-летняя женщина получила смертельные травмы из-за неполадки аппарата – у того заклинило подъемный механизм, и ее зажало между поверхностью стола и излучателем. Пациентка погибла на месте.