Росздравнадзор в Балаково проверит данные о смерти женщины после визита к врачу

В Балаково проверяют сведения о смерти пациентки после посещения врача Росздравнадзор в Балаково проверит данные о смерти женщины после визита к врачу

Москва14 сен Вести.Росздравнадзор проверяет появившуюся в СМИ информацию о том, что 30-летняя женщина скончалась от сердечной недостаточности через несколько часов после проведенных обследований в медучреждении города Балаково Саратовской области, передает РИА Новости.

Ранее сообщение об этом появилось в Telegram-канале "112".

Территориальный орган Росздравнадзора по Саратовской области выясняет обстоятельства случившегося инцидента проинформировала агентство советник руководителя ведомства Ольга Малева

Родные скончавшейся женщины утверждают, что на ЭКГ был указан инфаркт, однако врач перечеркнул эту запись.