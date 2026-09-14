Москва14 сенВести.Росздравнадзор проверяет появившуюся в СМИ информацию о том, что 30-летняя женщина скончалась от сердечной недостаточности через несколько часов после проведенных обследований в медучреждении города Балаково Саратовской области, передает РИА Новости.
Ранее сообщение об этом появилось в Telegram-канале "112".
Территориальный орган Росздравнадзора по Саратовской области выясняет обстоятельства случившегося инцидентапроинформировала агентство советник руководителя ведомства Ольга Малева
Родные скончавшейся женщины утверждают, что на ЭКГ был указан инфаркт, однако врач перечеркнул эту запись.