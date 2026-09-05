Москва5 сенВести.Жительница Саранска скончалась от сепсиса, после лечения гормональными препаратами в одной из клиник Саранска. О трагическом инциденте изданию Baza рассказал муж погибшей.
Его 36-летняя супруга обратилась к местному ревматологу с жалобой на боли в суставах. Врач прописала ей курс препаратов, не обратив внимание на диабет 1-го типа в анамнезе.
Муж считает, что женщину лечили неправильно и с нарушением санитарных нормсказано в сообщении
В частности, три прокола были сделаны одной иглой, также медик не использовала перчатки при их постановке. В результате из мест проколов в стопах начала выделяться жидкость, на эти жалобы медработник лишь посоветовала обрабатывать ранки антисептиком.
Через четыре дня женщина оказалась в республиканской больнице, где ей провели операцию по удалению некроза мягких тканей. Также ей диагностировали флегмону и сепсис.
Узнав о случившемся, клиника предложила супругам мировое соглашение и компенсацию 1 млн 750 тысяч рублей. Пара согласилась и взяла деньги, но позже Кристина скончалась.