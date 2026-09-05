Женщина умерла от сепсиса после лечения гормонами в одной из клиник Саранска

Baza: пациентка умерла от сепсиса после лечения гормонами в клинике Саранска Женщина умерла от сепсиса после лечения гормонами в одной из клиник Саранска

Москва5 сен Вести.Жительница Саранска скончалась от сепсиса, после лечения гормональными препаратами в одной из клиник Саранска. О трагическом инциденте изданию Baza рассказал муж погибшей.

Его 36-летняя супруга обратилась к местному ревматологу с жалобой на боли в суставах. Врач прописала ей курс препаратов, не обратив внимание на диабет 1-го типа в анамнезе.

Муж считает, что женщину лечили неправильно и с нарушением санитарных норм сказано в сообщении

В частности, три прокола были сделаны одной иглой, также медик не использовала перчатки при их постановке. В результате из мест проколов в стопах начала выделяться жидкость, на эти жалобы медработник лишь посоветовала обрабатывать ранки антисептиком.

Через четыре дня женщина оказалась в республиканской больнице, где ей провели операцию по удалению некроза мягких тканей. Также ей диагностировали флегмону и сепсис.

Узнав о случившемся, клиника предложила супругам мировое соглашение и компенсацию 1 млн 750 тысяч рублей. Пара согласилась и взяла деньги, но позже Кристина скончалась.