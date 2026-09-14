Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти женщины в Саратовской области

Главе СК доложат по делу о смерти жительницы Балаково после обращения к медикам Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти женщины в Саратовской области

Москва14 сен Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по уголовному делу о смерти жительницы города Балаково Саратовской области из-за неоказания ей своевременной медицинской помощи, сообщает Следком в мессенджере MAX.

Следственными органами СК России по Саратовской области по факту смерти жительницы города Балаково расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) отмечается в публикации

По версии следствия, в июне женщина обратилась в поликлинику с жалобами на состояние здоровья. Однако после осмотра ее отпустили домой, не оказав надлежащую медицинскую помощь. Вечером того же дня женщина скончалась.

Глава СК ждет доклада по уголовному делу от руководителя Следственного управления по Саратовской области Дмитрия Костина.

По информации местных СМИ, женщина обратились в поликлинику с симптомами, характерными при инфаркте, однако ей поставили вегетососудистую дистонию и тахикардию, дали направление на анализы и отправили домой. Погибшей было 30 лет.