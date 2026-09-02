Москва2 сен Вести.Британка отсудила у работодателя 16,5 тысячи фунтов (более 1,94 млн рублей или свыше 22 тыс. долларов) из-за фразы про прослушку из-за "русского акцента", сообщил журнал Королевского Института персонала и развития People Management, ссылаясь на судебное постановление суда Эдинбурга.

История произошла еще в 2022 году, указано в материале. Истица — по национальности армянка, свободно говорит по-английски, но с русским акцентом. Во время вводного инструктажа, когда в составе группы стажеров женщина знакомилась с работой учебного центра Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании, с ремешка ее сумки отпала заклепка, и она пошла ее искать. Ее руководитель заметил, что это может быть "подслушивающее устройство".

Такой комментарий суд расценил как "прямую дискриминацию по расовому признаку", поскольку аналогичные подозрения не озвучивались в сторону стажеров, "которых не воспринимали как русских".

Истица также жаловалась, что руководитель поставил под сомнение ее опасения по поводу прежней армянской фамилии, а также потребовал ее повторно пройти испытательный срок. Помимо этого, из материала следует, что женщину ложно обвинили в комментариях о России, которые она не произносила.

Суд присудил выплатить женщине компенсацию морального вреда в размере 14 тысяч фунтов и проценты. Таким образом общая сумма выплат составила 16 506 фунтов.