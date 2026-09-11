В Москве косметолога без лицензии приговорили к трем годам за смерть пациентки

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Москва11 сен Вести.В Москве суд вынес приговор 27‑летней Шоире Назуллоевой — её признали виновной в смерти пациентки. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

С учетом позиции Басманной межрайонной прокуратуры 27-летняя Шоира Назуллоева признана виновной по ч. 2 ст. 235 УК РФ (осуществление незаконной медицинской деятельности лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, при условии, что такая лицензия обязательна, повлекшее по неосторожности смерть человека) говорится в сообщении

Не имея медицинского образования, нужных навыков и лицензии, обвиняемая в январе 2026 года провела косметологическую процедуру с уколами в арендованном кабинете частной клиники.

После процедуры состояние 38‑летней пациентки резко ухудшилось. Женщину увезли в больницу, где она скончалась.

Суд приговорил Назуллоеву к трем годам лишения свободы — отбывать наказание она будет в колонии‑поселении. Кроме того, ей запретили в течение двух лет заниматься косметологическими процедурами, связанными с уколами.