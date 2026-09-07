В Москве мошенница выманила у матери больного ребенка более 2,5 млн рублей В Москве мать больного ребенка отдала "экстрасенсу" более 2,5 млн рублей

Москва7 сен Вести.В Москве полиция задержала женщину, которая обманула мать больного ребенка и вынудила ее отдать более 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО и ОМВД России по району Выхино-Жулебино при содействии патрульно-постовой службы задержали 44-летнюю безработную жительницу Балашихи. Женщина подозревается в серии мошенничеств под видом оказания оккультных услуг говорится в сообщении

Москвичка, у которой тяжело болен сын, разговорилась в подмосковном салоне красоты с косметологом, которая посоветовала обратиться к своей сестре, якобы сильной целительнице. Та заявила, что на семью наведена "смертельная порча", и пообещала за деньги вылечить ребенка. Безработная 44‑летняя жительница Балашихи притворялась экстрасенсом и проводила "магические" обряды. Под давлением мошенницы женщина несколько месяцев отдавала деньги, украшения, покупала свечи и участвовала в ночных ритуалах на кладбище. В итоге она лишилась более 2,5 миллионов рублей.

При обыске у подозреваемой нашли телефоны, банковские карты, украшения, записи, свечи, карты таро и другие вещи для "магических" обрядов.

Выяснилось, что это не единственный случай: еще одна женщина отдала этой же мошеннице почти 500 тысяч рублей по такой же схеме.

На злоумышленницу завели уголовные дела за мошенничество по двум статьям. Ей предъявили обвинение и отправили под стражу. Сейчас следователи проверяют, причастна ли она к другим похожим преступлениям, и ищут возможных сообщников.