Столичный суд запретил генерировать обнаженные фото россиян с помощью ИИ Суд в Москве запретил создавать обнаженные дипфейки россиян с помощью нейросети

Москва8 окт Вести.Суд в Москве по иску Роскомнадзора запретил использовать фотографии россиян для генерации обнаженных изображений с помощью нейросети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что Роскомнадзор выявил нейросеть, которая предлагала "раздеть свою подругу с помощью ИИ" на основе настоящей фотографии.

Роскомнадзор указал, что сайт, который работает через зарубежные сервисы, нарушает права россиян на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Кроме того, на нем нет информации, подтверждающей наличие согласия граждан на обработку персональных данных говорится в публикации

Ведомство подало иск в суд, который признал незаконными размещение на сайте фотографий и видеоизображений россиян, а также созданные при помощи ИИ материалы с гражданами России