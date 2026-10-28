РКН заблокировал на российских площадках сгенерированную ИИ песню "Ты моя..."

Роскомнадзор заблокировал сгенерированный ИИ трек "Ты моя..." РКН заблокировал на российских площадках сгенерированную ИИ песню "Ты моя..."

Москва28 окт Вести.Роскомнадзор (РКН) заблокировал песню "Ты моя...", сгенерированную искусственным интеллектом (ИИ), на российских стриминговых площадках.

Трек был удален с платформ "Яндекс.Музыка" и "Сбер.Звук". При попытке прослушать его на данных площадках появляется уведомление, что трек недоступен по требованию Роскомнадзора.

Ранее композиция завирусилась в соцсетях и набирала миллионы прослушиваний на стриминговых сервисах. При этом россияне массово обращались в Роскомнадзор с требованием заблокировать песню в связи с оскорбительным содержанием.

Текст песни изобилует нецензурной лексикой, а также описанием насилия в отношении женщин.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор направил в комитет Госдумы по информационной политике законопроект об обязательной идентификации несовершеннолетних пользователей социальных сетей.