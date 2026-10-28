Москва28 октВести.Роскомнадзор (РКН) заблокировал песню "Ты моя...", сгенерированную искусственным интеллектом (ИИ), на российских стриминговых площадках.
Трек был удален с платформ "Яндекс.Музыка" и "Сбер.Звук". При попытке прослушать его на данных площадках появляется уведомление, что трек недоступен по требованию Роскомнадзора.
Ранее композиция завирусилась в соцсетях и набирала миллионы прослушиваний на стриминговых сервисах. При этом россияне массово обращались в Роскомнадзор с требованием заблокировать песню в связи с оскорбительным содержанием.
Текст песни изобилует нецензурной лексикой, а также описанием насилия в отношении женщин.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор направил в комитет Госдумы по информационной политике законопроект об обязательной идентификации несовершеннолетних пользователей социальных сетей.