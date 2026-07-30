Москва30 июл Вести.Из украинской прокатной версии фильма "Человек-паук: Новый день" удалили сцену с песней российской певицы Елизаветы Гырдымовой, также известной как Монеточка (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщают украинские СМИ.

В оригинальной версии фильма звучит композиция "Монополия", а имя исполнительницы указано в титрах.

При этом трек российской певицы звучит в одной сцене всего несколько секунд. Однако этот эпизод все равно был удален из версии для украинских кинотеатров.

Как следует из комментариев в интернете, одна зрительница на Украине возмутилась наличию "песни россиянки" в фильме. Затем она написала жалобу в сеть кинотеатров "Планета кино". Представители компании перезвонили ей и сообщили, что сцену убрали, однако в своих соцсетях не публиковали информацию об этом.

Часть украинской аудитории, напротив, остались недовольны удалением эпизода и назвали происходящее цензурой.

В июле прокуратура в России запросила для Монеточки наказание в виде лишения свободы на один год и десять месяцев. Ее обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.