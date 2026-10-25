Директор Пудовкин: песни для нового альбома Долиной "сгорели" в облаке "Яндекса"

Стало известно о судьбе песен Долиной в связи со сбоем в работе "Яндекса" Директор Пудовкин: песни для нового альбома Долиной "сгорели" в облаке "Яндекса"

Москва25 окт Вести.Готовые к релизу песни из нового альбома народной артистки РФ Ларисы Долиной "сгорели" из-за сбоев в облачном хранилище "Яндекса", но остались на жестком диске, сообщил РИА Новости директор певицы Сергей Пудовкин.

Некоторые сервисы "Яндекса" в октябре работали со сбоями из-за атак БПЛА на дата-центры компании.

Действительно, песни "полетели", в том числе из нового альбома Ларисы Долиной сказал Пудовкин

Он добавил, что все композиции были продублированы на жестких дисках в виде отдельных звуковых дорожек.

Ранее сообщалось, что "Яндекс" практически полностью восстановила информацию, хранившуюся на Yandex Cloud, инженерам удалось вернуть доступ к 90,47% данных.