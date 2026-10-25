Москва25 октВести.Готовые к релизу песни из нового альбома народной артистки РФ Ларисы Долиной "сгорели" из-за сбоев в облачном хранилище "Яндекса", но остались на жестком диске, сообщил РИА Новости директор певицы Сергей Пудовкин.
Некоторые сервисы "Яндекса" в октябре работали со сбоями из-за атак БПЛА на дата-центры компании.
Действительно, песни "полетели", в том числе из нового альбома Ларисы Долинойсказал Пудовкин
Он добавил, что все композиции были продублированы на жестких дисках в виде отдельных звуковых дорожек.
Ранее сообщалось, что "Яндекс" практически полностью восстановила информацию, хранившуюся на Yandex Cloud, инженерам удалось вернуть доступ к 90,47% данных.