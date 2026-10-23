"Яндекс" почти полностью восстановил доступ к облачным данным Инженеры "Яндекса" восстановили доступ к 90,47% данных на Yandex Cloud

Москва23 окт Вести."Яндекс" практически полностью восстановила информацию, хранившуюся на Yandex Cloud. Как уточнили в компании, инженерам удалось вернуть доступ к 90,47% данных.

Кроме того, заработали основные функции Yandex Cloud.

Можно создавать виртуальные машины и базы данных, управлять кластерами в Kubernetes, пользоваться бизнес-аналитикой и сервисами для защиты от киберугроз, применять инструменты Yandex AI Studio для работы с искусственным интеллектом добавили в компании

11 октября украинские БПЛА атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире. Это привело к полной остановке работы центра. Помимо этого, ранее киевский режим атаковал и другие объекты компании – в частности, в городе Сасово и в Калуге.

23 октября сервис "Яндекс Такси" отчитался о полном восстановлении работы по всей России.