Москва20 окт Вести.Основные функции "Яндекс Директа" восстановлены после недельных ограничений на фоне атак БПЛА на ЦОДы "Яндекса", сообщили журналистам в компании.

Инженеры вернули доступ к ключевым возможностям сервиса для продвижения "Директ". Рекламодатели снова могут создавать кампании и редактировать существующие, регистрировать новые аккаунты и изменять настройки пользователя, а также в полном объеме управлять счетом сообщили в пресс-службе

Ранее сообщалось, что "Яндекс" восстановил работу большинства функций умных устройств и чата с "Алисой AI" после масштабного сбоя.