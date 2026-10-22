"Яндекс Пэй" почти полностью восстановил свою работу после сбоя "Яндекс Пэй" восстановил основные функции сервиса после сбоя

Москва22 окт Вести."Яндекс Пэй" восстановил основные функции сервиса после сбоя, сообщил в Telegram-канале руководитель финтех-направления "Яндекса" Дмитрий Пирогов.

Мы продолжаем восстанавливать полную функциональность Яндекс Пэй… В Сейвах снова можно открывать накопительные счета, вклады и фонды, переводить деньги между счетами и на карту Пэй, следить за балансом – все важные функции работают стабильно…Самая важная функциональность – оплаты и переводы – работает с начала прошлой недели рассказал Пирогов

Он добавил, что специалисты продолжают работу по возвращению к функционалу в полном объеме.

Масштабный сбой произошел в начале октября после украинских атак на дата-центры "Яндекс" в нескольких городах России. Часть функций была восстановлена практически сразу, некоторые все еще могут быть недоступны.