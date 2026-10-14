Работа большинства функций умных устройств "Яндекса" и "Алисы AI" восстановлена Большая часть функций умных устройств "Яндекса" и "Алисы AI" снова доступна

Москва14 окт Вести."Яндекс" восстановил работу большинства функций умных устройств и чата с "Алисой AI" после масштабного сбоя. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

Сервисы работали с перебоями с конца прошлой недели из-за атак на центры обработки данных "Яндекса".

В "Станциях", ТВ Станциях и телевизорах на YaOS снова доступны утреннее шоу, будильники, напоминания, таймеры, прогноз погоды и ответы на вопросы сказано в сообщении

По заявлению "Яндекса", на телевизорах с "Алисой" и при подключении "Станций" по HDMI также снова доступны воспроизведение медиаконтента, поиск и магазин приложений. На сайте и в мобильном приложении "Алисы AI" вновь заработал режим "Эксперт", раздел "Студия", также доступна генерация текстов и изображений и работа с файлами. Кроме того, полностью восстановлено управление "умным домом".

Однако у "Станций" все еще не работают звонки. Могут быть сбои при одновременном включении музыки на нескольких колонках, а также включении сказок и радионяни. На телевизорах с "Алисой" и при подключении "Станций" к ТВ ограничен формат караоке. Подключение и работа устройств "умного дома" сторонних производителей пока могут работать нестабильно.

9 октября в работе приложения "Яндекс Go" произошел сбой, пользователи не могли заказать такси.

Дата-центры "Яндекса" в нескольких городах были атакованы украинскими беспилотниками с 8 по 11 октября.