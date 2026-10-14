Москва14 октВести."Яндекс" восстановил работу большинства функций умных устройств и чата с "Алисой AI" после масштабного сбоя. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.
Сервисы работали с перебоями с конца прошлой недели из-за атак на центры обработки данных "Яндекса".
В "Станциях", ТВ Станциях и телевизорах на YaOS снова доступны утреннее шоу, будильники, напоминания, таймеры, прогноз погоды и ответы на вопросысказано в сообщении
По заявлению "Яндекса", на телевизорах с "Алисой" и при подключении "Станций" по HDMI также снова доступны воспроизведение медиаконтента, поиск и магазин приложений. На сайте и в мобильном приложении "Алисы AI" вновь заработал режим "Эксперт", раздел "Студия", также доступна генерация текстов и изображений и работа с файлами. Кроме того, полностью восстановлено управление "умным домом".
Однако у "Станций" все еще не работают звонки. Могут быть сбои при одновременном включении музыки на нескольких колонках, а также включении сказок и радионяни. На телевизорах с "Алисой" и при подключении "Станций" к ТВ ограничен формат караоке. Подключение и работа устройств "умного дома" сторонних производителей пока могут работать нестабильно.
9 октября в работе приложения "Яндекс Go" произошел сбой, пользователи не могли заказать такси.
Дата-центры "Яндекса" в нескольких городах были атакованы украинскими беспилотниками с 8 по 11 октября.