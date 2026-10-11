Москва11 октВести.Компания "Яндекс" постепенно возобновляет работу своих сервисов после масштабного сбоя, однако некоторые функции пока остаются недоступными. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В первую очередь специалисты возвращают работоспособность наиболее востребованным сервисам.
Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к "Алисе", Поиску, "Яндекс Картам", Такси, Почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока остаются недоступныговорится в сообщении
В компании подчеркнули, что продолжают устранять последствия сбоя, чтобы обеспечить полноценный доступ ко всем функциям в российских регионах.
Ранее 11 октября "Яндекс" сообщил о повреждении инфраструктуры data-центра во Владимире в результате атаки беспилотника. Работа объекта была полностью остановлена.
По информации компании, это уже третий ее центр обработки данных, пострадавший от атак БПЛА за последние дни. До этого повреждения получили дата-центры в Рязанской и Калужской областях.