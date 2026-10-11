"Яндекс" восстанавливает работу сервисов, однако часть функций пока недоступна "Яндекс" начал восстанавливать работу сервисов после масштабного сбоя

Москва11 окт Вести.Компания "Яндекс" постепенно возобновляет работу своих сервисов после масштабного сбоя, однако некоторые функции пока остаются недоступными. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В первую очередь специалисты возвращают работоспособность наиболее востребованным сервисам.

Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к "Алисе", Поиску, "Яндекс Картам", Такси, Почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока остаются недоступны говорится в сообщении

В компании подчеркнули, что продолжают устранять последствия сбоя, чтобы обеспечить полноценный доступ ко всем функциям в российских регионах.

Ранее 11 октября "Яндекс" сообщил о повреждении инфраструктуры data-центра во Владимире в результате атаки беспилотника. Работа объекта была полностью остановлена.

По информации компании, это уже третий ее центр обработки данных, пострадавший от атак БПЛА за последние дни. До этого повреждения получили дата-центры в Рязанской и Калужской областях.