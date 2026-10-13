Москва13 окт Вести."Яндекс" восстановил работу нескольких сервисов "Яндекс Рекламы". Сейчас компания работает над возращением доступа пользователей к продвижению контента и монетизации бизнесов. Об этом говорится в сообщении на сайте "Яндекс Рекламы".

В воскресенье, 11 октября, в результате атак украинских беспилотников повреждения получила инфраструктура трех дата-центров "Яндекса" в Сасово в Рязанской области, Калуге и Владимире. На этом фоне сервисы компании стали работать со сбоями.

За последние два дня мы восстановили работу нескольких ключевых сервисов и постепенно возвращаем доступ к управлению продвижением и монетизацией бизнесов говорится в сообщении

На текущий момент уже доступны партнерский кабинет РСЯ, Adfox, а также кабинет для рекламных агентств. Так, в партнерском кабинете сохранены данные о показах и доходах, а выплаты вознаграждения за сентябрь идут в обычные сроки. Основная функциональность в Adfox также восстановлена. Так, владельцы сайтов снова могут управлять рекламой и монетизировать свои площадки.

Кроме того, в партнерском кабинете для рекламных агентств доступны данные о премиях, а также результаты сертификации.

В "Яндексе" отметили, что главной задачей компании сейчас является восстановление полного доступа к Директу и Бизнесу.

Сейчас буквально вся наша техническая команда 24/7 приводит в порядок самые критичные узлы и шаг за шагом возвращает работоспособность системы указано в сообщении

Также в "Яндексе" сообщали, что платформа Yandex Cloud и сервис "Яндекс 360" будут бесплатными до конца октября для всех действующих клиентов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 октября указывал, что "Яндекс" принимает меры для ликвидации последствий атаки беспилотников. По его словам, эта тема обсуждается и в правительстве.