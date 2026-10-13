Песков заверил, что "Яндекс" устраняет последствия беспилотных атак Песков: "Яндекс" устраняет последствия атак БПЛА, вопрос обсуждается в кабмине

Москва13 окт Вести."Яндекс" принимает меры для ликвидации последствий атаки беспилотников. Эта тема обсуждается и в правительстве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, говорить о финансовых потерях пока рано.

Конечно же, эта тема обсуждается в правительстве. Но компания экстренно предпринимает меры для ликвидации последствий этого нападения сказал Песков

Ранее сообщалось, что для части пользователей сервиса "Яндекс Пэй" восстановлен доступ к переводам и платежам.

11 октября в результате атак украинских беспилотников была повреждена инфраструктура сразу трех дата-центров "Яндекса": в Сасово в Рязанской области, Калуге и Владимире.