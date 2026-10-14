Песков: меры по защите дата-центров дорогие, но власти в диалоге с бизнесом Песков: власти в диалоге с бизнесом по вопросу защиты центров обработки данных

Москва14 окт Вести.Российские власти находятся в контакте с бизнесом по вопросу защиты центров обработки данных (ЦОД), хотя это дорогие меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести".

Безусловно, все компании принимают меры по обеспечению физической безопасности. Собственно, не забывайте про указ президента. Хотя это очень сложно, это достаточно дорогие меры, это понятно. Но здесь руководство страны, конечно, думает над этими проблемами и правительство - в диалоге с бизнесом отметил Дмитрий Песков

Сегодня Сбербанк подтвердил факт атаки вражеских беспилотников на центр обработки данных в Балакове Саратовской области и заявил, что все системы кредитной организации работают штатно.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, министерство совместно с Минобороны России решают вопрос защиты дата-центров.