Москва14 октВести.Российские власти находятся в контакте с бизнесом по вопросу защиты центров обработки данных (ЦОД), хотя это дорогие меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести".
Безусловно, все компании принимают меры по обеспечению физической безопасности. Собственно, не забывайте про указ президента. Хотя это очень сложно, это достаточно дорогие меры, это понятно. Но здесь руководство страны, конечно, думает над этими проблемами и правительство - в диалоге с бизнесомотметил Дмитрий Песков
Сегодня Сбербанк подтвердил факт атаки вражеских беспилотников на центр обработки данных в Балакове Саратовской области и заявил, что все системы кредитной организации работают штатно.
По словам главы Минцифры Максута Шадаева, министерство совместно с Минобороны России решают вопрос защиты дата-центров.