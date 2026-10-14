Атака на ЦОД "Сбера" в Саратовской области: что известно к этому моменту

Что известно об атаке на ЦОД "Сбера" в Балаково Атака на ЦОД "Сбера" в Саратовской области: что известно к этому моменту

Москва14 окт Вести.В среду во время налета беспилотников в Саратовской области была предпринята попытка атаковать центр обработки данных (ЦОД) "Сбера".

Около часа ночи 14 октября губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе объявлена угроза БПЛА, экстренные службы были приведены в полную готовность.

Три часа спустя глава региона заявил о повреждении нескольких жилых домов в городе Балаково и гибели одного человека.

Утром в среду руководитель субъекта уточнил, что все инфраструктурные объекты в Балаково работают в штатном режиме. Администрация открыла горячую линию, для жителей развернули пункт временного размещения (ПВР).

На фоне сообщений о налете БПЛА, первый заместитель председателя правления "Сбера" Александр Ведяхин заявил, что в компании подтверждают факт атаки беспилотников на центр обработки данных.

Он заверил, что все системы и все сервисы "Сбера" работают штатно.

По последним данным, которые приводит глава Балаковского муниципального района Сергей Барулин, ведется демонтаж нависающих конструкций, параллельно ведется расчистка квартир. На время проведения работ жители имеют возможность находиться в ПВР.

Ситуацию уже прокомментировали политики и эксперты. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Герой России Дмитрий Саблин заявил, что для обеспечения защиты центров обработки данных надо "уходить под землю", то есть строить такие объекты под землей.

Военный эксперт Андрей Колесник высказал мнение, что российская сторона ответит на беспилотную атаку на ЦОД, и ответ будет носить жесткий и массированный характер.