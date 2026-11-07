Бусаргин: несколько жилых домов пострадало в Саратове из-за атаки БПЛА

БПЛА повредили несколько жилых домов в Саратове Бусаргин: несколько жилых домов пострадало в Саратове из-за атаки БПЛА

Москва7 ноя Вести.В Саратове в результате ночной атаки беспилотников повреждения получили несколько жилых домов, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

На территории Саратова из-за атаки вражеских БПЛА пострадало несколько жилых домов, погибших нет написал глава региона

Он отметил, что механизм оказания помощи владельцам имущества в таких случаях уже отработан. На место уже выехали специалисты для оценки ущерба.

На базе администрации Заводского района для жителей открыт оперативный штаб. В ближайшее время будет открыта горячая линия.