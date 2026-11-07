Москва7 нояВести.В Саратове в результате ночной атаки беспилотников повреждения получили несколько жилых домов, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
На территории Саратова из-за атаки вражеских БПЛА пострадало несколько жилых домов, погибших нетнаписал глава региона
Он отметил, что механизм оказания помощи владельцам имущества в таких случаях уже отработан. На место уже выехали специалисты для оценки ущерба.
На базе администрации Заводского района для жителей открыт оперативный штаб. В ближайшее время будет открыта горячая линия.