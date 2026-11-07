В Саратовской области контролируется соблюдение прав граждан после атаки БПЛА

В Саратовской области контролируют соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА В Саратовской области контролируется соблюдение прав граждан после атаки БПЛА

Москва7 ноя Вести.Прокуратура Саратовской области контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. Об этом сообщило ведомство в своем канале в мессенджере МАХ.

Ранним утром 7 ноября губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что объекты гражданской инфраструктуры подверглись атаке вражеских БПЛА. Предварительно есть пострадавшие, зафиксированы повреждения.

По поручению прокурора Саратовской области Романа Пантелеева организован контроль за соблюдением прав граждан, в том числе за своевременным оказанием необходимой помощи пострадавшим. Обеспечено взаимодействие с органами власти, правоохранительными органами и иными уполномоченными ведомствами говорится в сообщении ведомства

Иная информация уточняется.