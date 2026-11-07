Москва7 нояВести.Прокуратура Саратовской области контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. Об этом сообщило ведомство в своем канале в мессенджере МАХ.
Ранним утром 7 ноября губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что объекты гражданской инфраструктуры подверглись атаке вражеских БПЛА. Предварительно есть пострадавшие, зафиксированы повреждения.
По поручению прокурора Саратовской области Романа Пантелеева организован контроль за соблюдением прав граждан, в том числе за своевременным оказанием необходимой помощи пострадавшим. Обеспечено взаимодействие с органами власти, правоохранительными органами и иными уполномоченными ведомствамиговорится в сообщении ведомства
Иная информация уточняется.