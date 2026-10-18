Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от БПЛА петербуржцев

Права пострадавших от атаки БПЛА в Петербурге контролирует прокуратура Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от БПЛА петербуржцев

Москва18 окт Вести.Прокуратура Санкт-Петербурга сообщает в мессенджере MAX, что взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА жителей города.

Ранее сегодня стало известно, что в результате попадания беспилотных летательных аппаратов противника произошло повреждение нескольких жилых домов.

Прокуратура г. Санкт-Петербурга контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА говорится в публикации

В надзорном ведомстве проинформировали, что обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами, личный контроль за ситуацией на местах осуществляют прокуроры районов.

В результате массированной атаки БПЛА на Петербург 18 октября один человек погиб, пятеро пострадали и были госпитализированы.

Губернатор Александр Беглов сообщал в MAX о повреждениях 12 многоквартирных и двух частных жилых домов. Он отмечал, что идут восстановительные работы, а эвакуированные ночью жители возвращаются в свои дома.