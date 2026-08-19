Прокуратура проконтролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА в Уфе

Соблюдение прав жильцов атакованного БПЛА дома в Уфе контролирует прокуратура Прокуратура проконтролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА в Уфе

Москва19 авг Вести.Прокуратура Башкирии проконтролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА, сообщили в пресс-службе ведомства в MAX.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в промзоне Уфы возник пожар. Также повреждения получил многоквартирный дом в микрорайоне Затон.

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами сказано в сообщении

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия.