Москва19 авгВести.Прокуратура Башкирии проконтролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА, сообщили в пресс-службе ведомства в MAX.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в промзоне Уфы возник пожар. Также повреждения получил многоквартирный дом в микрорайоне Затон.
Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствамисказано в сообщении
Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия.