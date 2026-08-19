При атаке БПЛА в Уфе возник пожар в промзоне, дрон попал в жилой дом

Уфа атакована беспилотниками, в промзоне возник пожар При атаке БПЛА в Уфе возник пожар в промзоне, дрон попал в жилой дом

Москва19 авг Вести.Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов в Уфе.

По данным руководителя субъекта, целью противника стали промышленные предприятия на территории города.

Всего беспилотников было 6, 4 из них сбили. Один упал в промзоне, возникло небольшое возгорание, сейчас мы его тушим говорится в заявлении Радия Хабирова, опубликованном в MAX

Один из БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон, предварительно установлено, что пострадал один человек, ему потребовалась госпитализация.

Кроме того, повреждено остекление на верхних этажах здания и припаркованные автомобили, на них упали осколки и обломки.