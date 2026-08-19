Москва19 авгВести.На нефтеперерабатывающем заводе в Уфе после атаки БПЛА загорелась ремонтируемая установка, передает ТАСС со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова.
Ее восстановят в течение нескольких дней, заверил глава региона.
Небольшое горение на одном из нефтеперерабатывающих заводов. … Предварительно, попало в установку, которая находится в ремонтесообщил Хабиров
По его словам, сейчас там устанавливают степень повреждений.
В целом, отметил глава Башкирии, нефтеперерабатывающий узел региона "сильно укрепили".
Ранее сообщалось, что всего было шесть беспилотников. Один упал в промзоне, возникло небольшое возгорание, которое тушат.
Еще один дрон ВСУ попал в жилой дом в микрорайоне Затон. По предварительным данным, пострадал один человек, ему потребовалась госпитализация.