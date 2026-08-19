При попадании БПЛА в дом в Уфе пострадал студент-медик из Индии

Пострадавшим при атаке БПЛА в Уфе оказался студент медвуза из Индии При попадании БПЛА в дом в Уфе пострадал студент-медик из Индии

Москва19 авг Вести.Студент-иностранец пострадал в результате атаки беспилотника в Уфе, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова.

Уточняется, что молодой человек приехал из Индии и учится в медицинском вузе.

Пострадал один парень из Индии, студент нашего медуниверситета. По последней информации, с ним все в порядке, отделался испугом. Тем не менее, мы его обследуем, чтобы все было хорошо приводит агентство слова руководителя субъекта

Ранее сообщалось, что при атаке беспилотных летательных аппаратов в Уфе один из дронов врезался в жилой дом в микрорайоне Затон. Кроме того, на нефтеперерабатывающем заводе загорелась ремонтируемая установка.