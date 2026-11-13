Москва13 нояВести.Прокуратура Ростовской области сообщает в мессенджере MAX о том, что взяла на контроль соблюдение прав пострадавших в результате воздушной атаки на регион.
Ранее сегодня сообщалось, что в Ростове-на-Дону получили повреждения многоквартирные дома. Один человек пострадал, ему оказывается медпомощь.
Прокуратурой взято на контроль соблюдение прав граждан. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им помощиговорится в публикации
Кроме того, зафиксированы последствия атаки на территории региона, сообщили в надзорном ведомстве.
Там также проинформировали, что территориальные прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией на местах.