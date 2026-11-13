Прокуратура контролирует права пострадавших от атаки на Ростовскую область

Права пострадавших от атаки на Ростовскую область контролирует прокуратура Прокуратура контролирует права пострадавших от атаки на Ростовскую область

Москва13 ноя Вести.Прокуратура Ростовской области сообщает в мессенджере MAX о том, что взяла на контроль соблюдение прав пострадавших в результате воздушной атаки на регион.

Ранее сегодня сообщалось, что в Ростове-на-Дону получили повреждения многоквартирные дома. Один человек пострадал, ему оказывается медпомощь.

Прокуратурой взято на контроль соблюдение прав граждан. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им помощи говорится в публикации

Кроме того, зафиксированы последствия атаки на территории региона, сообщили в надзорном ведомстве.

Там также проинформировали, что территориальные прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией на местах.